Апелляционный суд США рассмотрит обжалование потенциального запрета TikTok в сентябре

Апелляционный суд США заявил, что 16 сентября он проведет устные дебаты по юридическому обжалованию нового закона, который требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok, или же ей грозит запрет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

14 мая группа создателей TikTok подала иск, чтобы заблокировать закон, который может запретить приложение, которым пользуются 170 миллионов американцев, заявив, что он имеет "глубокое влияние на жизнь американцев" после того, как TikTok и материнская компания ByteDance подали аналогичный иск.

Слушание в Апелляционном суде округа Колумбия решит судьбу TikTok в последние недели перед президентскими выборами 2024 года. Ранее в этом месяце кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп присоединился к TikTok и выразил обеспокоенность относительно потенциального запрета.

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TikTok и Министерство юстиции требовали вынесения решения до 6 декабря, чтобы в случае необходимости обратиться в Верховный суд.

Третий юридический вызов был подан 6 июня Liberty Justice Center, представляющий BASED Politics Inc, консервативную группу, которая публикует видео в TikTok.

Закон, подписанный президентом Джо Байденом 24 апреля, дает ByteDance время до 19 января, чтобы продать TikTok или столкнуться с запретом. Белый дом заявляет, что хочет видеть прекращение китайской собственности по соображениям национальной безопасности, но не запрет TikTok.

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Напомним:

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрете платформы в магазинах приложений в США.

Американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, магнат в сфере недвижимости с амбициями по улучшению интернета, заявил, что планирует создать консорциум для участия в тендере на активы платформы TikTok в США.

Экономическая правда.