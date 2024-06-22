Из-за инфляции в Аргентине вынуждены есть меньше мяса

Аргентинцы из-за значительных экономических проблем, в частности инфляции, вынуждены потреблять меньше говядины, чем когда-либо.

Об этом сообщает Reuters.

В этом году потребление говядины, традиционного для аргентинцев продукта, упало почти на 16%.

"Говядина является неотъемлемой частью аргентинской диеты, это как если бы макароны были исключены для итальянцев.

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Я считаю, что аргентинцы могут отказаться от чего угодно в такие трудные времена, как сейчас. Но мы не можем обойтись без мяса", - сказала Reuters 66-летняя пенсионерка Клаудия Сан-Мартин, стоя в очереди в мясной лавке.

Тем не менее, как отмечают, в этом году аргентинцы едят примерно 44 килограмма говядины в год, что резко снизилось с более чем 52 кг в прошлом году и целых 100 кг в год в 1950-х годах.

Частично это объясняется долгосрочным переходом на другие виды мяса, такие как свинина и курятина, а также на более дешевые продукты питания, такие как макароны. Но нынешнее падение было вызвано почти 300% инфляцией и стагнацией экономики, а также жесткими мерами экономии, введенными президентом-либертарианцем Хавьером Милеем.

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Напомним:

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем за правление президента-либертарианца Хавьера Милея.

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует уволить 70 000 государственных служащих в ближайшие месяцы, что является одним из примеров того, как либертарианский подход предлагает сократить непомерно раздутый государственный аппарат.

Центральный банк Аргентины разрешил выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо на фоне крупнейшей в Южной Америке инфляции.

Экономическая правда