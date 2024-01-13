Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%

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Центральний банк Аргентини дозволить випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%, що є вищою інфляцією, ніж у Венесуели. Таким чином рівень споживчих цін в Аргентині зростає найшвидшими темпами в Південній Америці.

На фоні цього у споживачів виникають проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2000 аргентинських песо.

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Такі купюри мають великий попит, але навіть вони не забезпечують стабільне функціонування ринку. Ціна за один долар становила 815 песо на момент четверга 11 січня. А курс чорного ринку, відомий як "блакитний долар", з початку року впав до 1150 песо за долар США.

Хоча велика частина аргентинців почали використовувати долар як валюту для повсякденних транзакцій, купувати його дуже дорого, а песо все ще потрібен для оплати повсякденних послуг, таких як похід в магазин, ресторани та кафе.

Тому збільшення номіналів валют має полегшити проблеми, що зʼявились зі стрімким зростанням цін.

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Нагадаємо:

Після девальвації песо на більш ніж 50% у грудні аргентинські споживачі пережили тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.

У березні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув тридцятирічного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року, країна знаходиться на п’ятому рівні за темпами інфляції в світі.