Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Центральний банк Аргентини дозволить випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції.
Про це повідомляє Bloomberg.
У грудні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 211,4%, що є вищою інфляцією, ніж у Венесуели. Таким чином рівень споживчих цін в Аргентині зростає найшвидшими темпами в Південній Америці.
На фоні цього у споживачів виникають проблеми з оплатою, адже найбільша купюра за номіналом становить лише 2000 аргентинських песо.
Такі купюри мають великий попит, але навіть вони не забезпечують стабільне функціонування ринку. Ціна за один долар становила 815 песо на момент четверга 11 січня. А курс чорного ринку, відомий як "блакитний долар", з початку року впав до 1150 песо за долар США.
Хоча велика частина аргентинців почали використовувати долар як валюту для повсякденних транзакцій, купувати його дуже дорого, а песо все ще потрібен для оплати повсякденних послуг, таких як похід в магазин, ресторани та кафе.
Тому збільшення номіналів валют має полегшити проблеми, що зʼявились зі стрімким зростанням цін.
Нагадаємо:
Після девальвації песо на більш ніж 50% у грудні аргентинські споживачі пережили тяжкий удар інфляції перед новорічними святами.
У березні 2023 року річний рівень інфляції в Аргентині сягнув тридцятирічного максимуму і перевищив 100% вперше з 1991 року, країна знаходиться на п’ятому рівні за темпами інфляції в світі.