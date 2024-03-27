Аргентина у найближчі місяці планує звільнити 70 тисяч держслужбовців

Bloomberg

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує звільнити 70 000 державних службовців у найближчі місяці, що є одним з прикладів того, як лібертаріанський підхід пропонує скоротити непомірно роздутий державний апарат.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Окрім скорочення робочих місць, Мілей повідомив, що він призупинив громадські роботи, припинив фінансування місцевих урядів і скасував понад 200 000 планів соціального забезпечення, які він назвав корумпованими.

Все це є частиною його стратегії, спрямованої на досягнення фіскального балансу за будь-яку ціну цього року.

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