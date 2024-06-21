Бойлеры в Киеве потребляют столько энергии, сколько генерирует треть энергоблока АЭС

В Киеве насчитывается около 190 тысяч бойлеров, которые вместе потребляют до 300 мВт электроэнергии - это как треть генерации атомного энергоблока.

Об этом в разговоре с ЭП рассказал председатель Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Для разгрузки энергосистемы в условиях дефицита он советует отключить бойлеры жителям тех городов, где сохраняется горячее водоснабжение, проверить возможность поставки горячей воды от ТЭЦ и крышных котельных (для современных ЖК).

"Я считал суммарную мощность бойлеров Киева, получилось около 300 МВт - это треть атомного энергоблока. Можно гигаватт построить, а можно эти 300 МВт в Киеве сэкономить, если не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах", - отметил Литвин.

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Он уточнил, что сейчас в Киеве насчитывается 953 184 квартир, оснащенных централизованным горячим водоснабжением. По его оценкам, около 20% из них оснащены бойлерами. При условии, что в среднем речь идет о бойлерах на 80 литров с нагревательным элементом на 2 кВт.

"Таким образом мощность на горячее водоснабжение, которая, к тому же, включается одновременно, достигает 380 МВт - это более трети ядерного блока и более половины того, что выдают Киевские ТЭЦ. И это где-то в 2-3 раза больше, чем газовые генераторы (когенерационные установки), которые передали нам партнеры из USAID", - добавляет председатель Ассоциации.

По его словам, переход на централизованное горячее водоснабжение позволит экономить в часы отключений: стоимость кубометра горячей воды из бойлера после повышения тарифа составляет более 250 гривен, а для централизованного водоснабжения она субсидирована - около 100 гривен. То есть разница в 2,5 раза.

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Напоминаем:

Главной целью ракетно-дроновой атаки россиян по Украине ночью в четверг, 20 июня, снова были украинские электростанции.

В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.