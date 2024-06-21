Крупный банк Британии откроет подразделение по торговле криптовалютой

Лондонский банк Standard Chartered будет одним из первых в мире банков, который готовится к запуску нового подразделения специализированного на Bitcoin и Ethereum.

Об этом сообщает Bloomberg.

Банк Standard Chartered создает торговый отдел для торговли Bitcoin и Ethereum.

Сообщается, что новый крипто-отдел близок к началу работы и станет частью подразделения по торговле иностранной валютой банка.

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Банки, включая Goldman Sachs Group Inc., торгуют криптовалютными финансовыми инструментами уже много лет, но строгие правила страхования рисков удерживают их от прямых операций.

Данный факт затрудняет получение прибыли для банков.

Standard Chartered является одним из нескольких крупных банков, которые углубляются в криптовалюту по мере того, как расширяется ее институциональное принятие.

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Банк владеет долями в двух криптовалютных компаниях, Zodia Custody и Zodia Markets, которые предлагают услуги от хранения до внебиржевой торговли.

Напомним:

Эмитенты стейблкоинов (стабильных криптовалют) - Tether (USDT) и Circle (USDC) - владеют казначейскими облигациями США на сумму около 120 миллиардов долларов, что больше Германии и Южной Кореи.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сообщает о рекордных объемах торгов Ethereum (ETF) на платформе после одобрения продажи биржевых фондов, торгующих ETF.