Миллионы на восстановление Херсонщины осваивает фирма, связанная с заместителем главы ОГА - СМИ

Сотни миллионов гривен на восстановление школы и сельского совета в двух населенных пунктах Херсонщины отдали компании, связанной с заместителем главы местной ОГА.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Так, тернопольская фирма "Глобал Билд Инжиниринг" получила заказ на восстановление школы и сельсовета в Херсонской области на сумму более 220 миллионов гривен. По информации источников Bihus.Info, ее приобрела группа бизнесменов, ранее занимавшаяся автодорогами на востоке страны.

"Это может подтверждаться сменой директора фирмы - им в начале 2024-го стал Александр Сенченко из Донецкой области, который ранее возглавлял "Первую украинскую дорожно-строительную компанию", - пишет издание.

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Впоследствии "Глобал Билд Инжиниринг" отдали заказ на содержание автодорог на Херсонщине за еще почти 70 миллионов гривен. В тендерных документах говорится о том, что технику победитель собирается арендовать, в частности, у компании "Донбассугольстрой".

"Донбассугольстрой" принадлежит Анне Самойленко - жене заместителя председателя Херсонской ОГА Антона Самойленко, который занимается в области восстановлением и чье назначение в 2023-м совпало с "заходом" "Глобал Билд Инжиниринга" на херсонские тендеры.

В комментарии Bihus.info заместитель председателя Херсонской ОГА информацию не опровергал, а заверил, что знает представителей почти всех компаний, которые выигрывают торги в области.

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Кроме этого, журналисты нашли связи этой фирмы с "Большим строительством" и экс-заместителем председателя Нацпола Дмитрием Тишлеком.

"Совладельцами "Первой украинской дорожно-строительной компании", которую ранее возглавлял новый директор "тендерного счастливчика", являются Виктор Коркишко и Александр Гарбуз. Они также являются совладельцами еще ряда строительных компаний, которые реализовывали программу "Большая стройка" в Донецкой, Киевской и Херсонской областях. Среди их партнеров некоторое время была также Наталья Нечепоренко - близкая подруга скандального экс-заместителя главы Нацпола Дмитрия Тишлека", - добавили журналисты.

Напомним:

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко живет в элитном ЖК Киева Regent Hill в апартаментах за 900 тысяч долларов, но в декларации нет упоминания об этой недвижимости.

После увольнения из "Укрзализныци" Эдуарда Крицина, который работал директором по экономической и информационной безопасности УЗ, у его семьи появилась дорогая недвижимость и авто - речь идет о новых активах на более 300 тысяч долларов.

Экономическая правда.