Родина експосадовця УЗ після його звільнення обросла майном на $300 тисяч – Bihus.Info

Після звільнення з "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина, який працював працював директором з економічної та інформаційної безпеки УЗ, у його родини з’явилась дорога нерухомість та авто - йдеться про нові активи на понад 300 тисяч доларыв.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

"Едуард Кріцин з 2021-го року працював директором з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці". У вересні 2023-го термін його контракту закінчився і він пішов з посади. Одразу після цього у його родини почали з’являтися нові і дорогі активи.

Так, у листопаді 2023-го року на доньку Кріцина оформили нову Toyota Camry Hybrid. Ціни на такі стартують з 34,5 тис доларів", - йдеться у сюжеті.

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Повідомляється також, що у лютому 2024-го року донька Кріцина стала власницею квартири площею 83 м², паркомісця та веломісця у столичному ЖК "Французький квартал". Орієнтовна вартість цієї нерухомості - 283,5 тис доларів.

Розслідувачі звернули увагу, що дочка експосадовця не має бізнесу та не зареєстрована, як ФОП.

"Впродовж останніх декількох тижнів журналісти Bihus.Info систематично зустрічали у "Французькому кварталі" Кріцина, а також фіксували його авто з ним за кермом, яке зранку виїжджало з підземного паркінгу комплексу", - йдеться у матеріалі.

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При цьому у розмові з журналістами сам експосадовець заявив, що не живе у "Французькому кварталі", сказавши, що відвідує там друзів.

Натомість Кріцин не заперечив, що допоміг дочці з купівлею квартири у цьому ЖК. Джерелом фінансування нерухомості він назвав збереження, дохід від продажу двох автівок родини (загалом 59,6 тис доларів) та позику у розмірі 100 тис доларів.

"Відповідно до останньої опублікованої декларації Едуарда Кріцина за 2022-й рік, він мав 100 тис доларів та 500 тис грн заощаджень, а річний дохід - зарплата та пенсія, склав 2,1 млн грн. Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на "Укрзалізниці" у 2023-му році до звільнення становить 40 тис доларів (за аналогією з 2022-м роком). А приблизна вартість нового майна доньки, понад 300 тис доларів", - йдеться у сюжеті.

Журналісти нагадують, що у травні 2023 року, на момент, коли Кріцин ще був на посаді директора з економічної та інформаційної безпеки УЗ, у його кабінеті проводили обшук НАБУ і САП. Тоді у нього вилучили 17 450 доларів та мобільні телефони. Слідчі дії відбувалися в рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштів "Укрзалізниці".

"Підозру у цьому кримінальному провадженні вручили ексраднику Офісу президента та працівнику СБУ Артему Шилу. За версією слідства, Шило входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлях "Укрзалізниці" і, відповідно, заробляла за рахунок завищення вартості товарів.

Перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Шило відправив листи-попередження до "Укрзалізниці" про зв’язки частини учасників тендерів з росією. Зокрема, такі листи-попередження приходили і на ім’я Едуарда Кріцина. Таким чином, за версією слідства, Шило намагався відсторонити від участі у торгах конкурентів "потрібних" фірм. Ті, в свою чергу, також мали зв’язки з Росією, але про це він "Укрзалізницю" не повідомляв.

Попри обшуки у кабінеті та вилучені особисті речі, Кріцин не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні правоохоронців", - зазначають журналісти Bihus.Info.

Зазначається, що у минулому Кріцин працював у СБУ. У різні роки він очолював управління Служби безпеки на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. У період 2015-2016 років очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Тоді ж він був керівником Шила.

Крім цього, дружина та старша донька Едуарда Кріцина були бізнеспартнерками по "Бухгалтерському центру "Альфа-Омега" дружини Артема Шила - Ірини, з'ясували журналісти.