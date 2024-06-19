Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Заступник голови ДБР живе у квартирі за 900 тисяч доларів, хоча декларує інше - ЗМІ

Середа, 19 червня 2024, 16:59 - Артур Крижний

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко живе в елітному ЖК Києва Regent Hill у апартаментах за 900 тисяч доларів, але в декларації немає згадки про цю нерухомість.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів з hromadske.

Згідно з декларацією, чиновник орендує квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік метро "Васильківська" в елітному ЖК Park Avenue VIP, пишуть журналісти.

Утім, журналістам вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську, яка за 10 хвилин заїжджала в будівлю ДБР.

Реклама:

У самого Олександра Удовиченка немає нерухомості ні в ЖК Regent Hill, ні у столиці, зазначають журналісти. Водночас квартира у ЖК  Regent Hill записана на близьку родичку жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки. 

Квартиру в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів придбали в жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у вказаному ЖК стартує від 37 000 000 гривень — 900 000 доларів. Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею.

Нагадаємо:

Реклама:

Після звільнення з "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина, який працював директором з економічної та інформаційної безпеки УЗ, у його родини з’явилась дорога нерухомість та авто - йдеться про нові активи на понад 300 тисяч доларів.

Економічна правда.

ДБР нерухомість
Реклама:
Матеріали за темою
Братів екснардепів Медведчука та Козака підозрюють у несплаті податків на 75 мільйонів  10 червня 2024, 10:53
ДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на 150 млн 6 червня 2024, 17:11
ДБР розслідує незаконне збагачення начальника львівського КЕВ: арештовані житло та BMW  6 червня 2024, 14:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті