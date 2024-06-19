Заступник голови ДБР живе у квартирі за 900 тисяч доларів, хоча декларує інше - ЗМІ

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко живе в елітному ЖК Києва Regent Hill у апартаментах за 900 тисяч доларів, але в декларації немає згадки про цю нерухомість.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів з hromadske.

Згідно з декларацією, чиновник орендує квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік метро "Васильківська" в елітному ЖК Park Avenue VIP, пишуть журналісти.

Утім, журналістам вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську, яка за 10 хвилин заїжджала в будівлю ДБР.

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У самого Олександра Удовиченка немає нерухомості ні в ЖК Regent Hill, ні у столиці, зазначають журналісти. Водночас квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки.

Квартиру в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів придбали в жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у вказаному ЖК стартує від 37 000 000 гривень — 900 000 доларів. Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею.

Нагадаємо:

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Після звільнення з "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина, який працював директором з економічної та інформаційної безпеки УЗ, у його родини з’явилась дорога нерухомість та авто - йдеться про нові активи на понад 300 тисяч доларів.

Економічна правда.