Акции Nvidia взлетели на 1000% за 2 года: инвесторы рассуждают, продавать, удерживать или покупать

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или же вкладывать в них дополнительные средства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, за последние 12 месяцев акции компании выросли на 206%.

"Быки" акций Nvidia считают, что рост продолжится, поскольку компания является лидером в области чипов искусственного интеллекта. Ожидается, что доходы компании удвоятся в этом финансовом году до 120 миллиардов долларов, а в следующем году вырастут до 160 миллиардов долларов.

Реклама:

Однако, высокая оценка акций компании делает их более уязвимыми к резким падениям в случае негативных новостей.

"То, что компания делала в прошлом... не должно влиять на принятие инвестиционных решений", - сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services. "Однако для таких акций, как Nvidia, очень трудно не принимать это во внимание при принятии инвестиционного решения, потому что вы чувствуете, что вас преследуют".

Акции Nvidia Reuters

До сих пор траектория цен на акции Nvidia вознаграждала "бычьих" инвесторов и наказывала сомневающихся. В 2024 году акции компании выросли на 164%, ее рыночная стоимость подскочила до более 3,2 триллиона долларов, ненадолго опередив Microsoft и Apple на этой неделе.

Реклама:

Оптимистично настроенные инвесторы указывают на доминирование Nvidia в секторе производства ИИ-чипов как на ключевую причину их бычьего настроения.

Высокая производительность чипов Nvidia затрудняет их замену в центрах обработки данных ИИ. Этому способствует и собственное программное обеспечение, которое разработчики используют для программирования ИИ-процессоров.

Другие инвесторы и аналитики с осторожностью относятся к перспективам Nvidia достичь ошеломляющих успехов в будущем.

По словам Гила Лурии, аналитика D.A. Davidson, Nvidia имеет "действительно революционный" продукт и демонстрирует "беспрецедентный рост". Тем не менее, он имеет "нейтральный" рейтинг акций и ценовую цель в $90, по сравнению с ценой акций в $130,78 в четверг.

Заглядывая на несколько лет вперед, Лурия сказал, что он сомневается в том, что клиенты Nvidia потратят достаточно средств, чтобы повлиять на прогнозы прибыли на Уолл-стрит, которые поддерживают оценку компании.

"Осторожность в отношении Nvidia связана с долгосрочными перспективами, - сказал Лурия. "Такой тип производительности очень трудно поддерживать".

Читайте также: Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта

Напомним:

Компания-производитель чипов Nvidia стала самой дорогой компанией мира, обогнав технологическую компанию Microsoft.

В начале июня акции Nvidia выросли до рекордных максимумов, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став на тот момент второй самой дорогой компанией в мире.

Экономическая правда.