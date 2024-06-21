"Нафтогаз" пробурил новую мощную скважину: дает 440 тысяч кубометров газа в сутки

"Укргаздобыча" пробурила и запустила в работу еще одну мощную скважину, которая дополнительно дает 439 тысяч кубометров газа ежесуточно.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что глубина скважины составляет 5767 метров. Скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одного из недавно открытых залежей.

"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это означает, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного разбуривания, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа", - заявил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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Нововведенную скважину начали бурить еще в сентябре 2023 года.

В пресс-службе отмечают, что на этом же месторождении было завершено бурение еще двух разведочных скважин. Сейчас их готовят к испытанию.

Напомним:

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"Нафтогаз" уже закачал в подземные хранилища 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Экономическая правда.