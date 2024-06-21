"Нафтогаз" пробурил новую мощную скважину: дает 440 тысяч кубометров газа в сутки
"Укргаздобыча" пробурила и запустила в работу еще одну мощную скважину, которая дополнительно дает 439 тысяч кубометров газа ежесуточно.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что глубина скважины составляет 5767 метров. Скважина была заложена как разведывательная, чтобы уточнить геологическое строение и оценить газоносность отложений одного из недавно открытых залежей.
"Мы получили положительные результаты на этой скважине. Это означает, что у этого месторождения есть перспектива дальнейшего разведывательного разбуривания, чтобы нарастить сырьевую базу и объемы добычи газа", - заявил глава "Укргаздобычи" Олег Толмачев.
Нововведенную скважину начали бурить еще в сентябре 2023 года.
В пресс-службе отмечают, что на этом же месторождении было завершено бурение еще двух разведочных скважин. Сейчас их готовят к испытанию.
Напомним:
"Нафтогаз" уже закачал в подземные хранилища 1,6 миллиарда кубометров природного газа, что больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Специалисты "Нафтогаза" запустили новую газовую скважину, которая дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.
Экономическая правда.