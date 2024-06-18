"Нафтогаз" збільшив запаси природнього газу на зиму до 9 мільярдів кубометрів

"Нафтогаз" вже закачав до підземних сховищ 1,6 мільярда кубометрів природного газу, що більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Станом на 17 червня 2024 року Україна закачала близько 1,6 млрд куб. м блакитного палива в українські підземні газосховища. Це на 390 млн куб. м газу перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

"Цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступного опалювального сезону. Всі наші підприємства продовжують роботу в штатному режимі", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Таким чином, на сьогодні обсяг газу в українських ПСГ перевищує 9 млрд куб. м.

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Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна правда.