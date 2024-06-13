"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на одному з найперспективніших родовищ

Нафтогаз

Фахівці "Нафтогазу" запустили нову газову свердловину, яка дає 280 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Ще 280 тис. куб. м газу та 120 тонн газового конденсату на добу. Саме стільки дає нова свердловина, яку запустили фахівці Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що її пробурили на одному з найперспективніших родовищ, ресурси якого оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м палива.

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Нагадаємо:

"Нафтогаз" за 5 місяців року запустив вже 36 газових свердловин, 11 з яких - високопродуктивні.

АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

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Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 вискоопродуктивних газових свердловин.

Економічна правда.