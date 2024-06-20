"Новую Почту" признали лучшим почтовым оператором года

Новая Почта

"Новая Почта" признана почтовым оператором года по версии ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организаторы премии отмечают, что даже несмотря на войну компания увеличила свою сеть в Украине на 20%, открыла 2 242 отделения и установила 1 853 почтомата. Таким образом она предлагает 27 тыс. пунктов обслуживания в более чем 10 тыс. населенных пунктах по всей стране, в частности в прифронтовых городах.

"Это как "Оскар" в индустрии логистики, где мы соревновались с гигантами рынка: eBay, LibanPost, An Post, Australia Post, FedEx. Невероятно счастливы и продолжаем набирать обороты", - говорится в сообщении "Новой почты".

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Справка. World Post & Parcel Awards - авторитетная отраслевая премия, которая более 20 лет отмечает достижения в индустрии почты и экспресс-доставки.

Напомним:

"Новая почта" планирует установить дополнительно 500 металлических внутренних укрытий в отделениях, терминалах и депо компании в течение следующих трех месяцев.

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Группа компаний Nova, которой принадлежит и почтовый оператор "Новая почта", создала компанию Нова Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе.

Nova Post - бренд, под которым работает "Новая почта" в Европе - ввела новую услугу для клиентов за рубежом. Речь идет о доставке между странами Европы.

Экономическая правда.