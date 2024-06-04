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"Нова пошта" хоче додатково встановити 500 укриттів у відділеннях і терміналах

Вівторок, 4 червня 2024, 18:40 - Віктор Волокіта

"Нова пошта" планує встановити додатково 500 металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії впродовж наступних трьох місяців.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. 

Йдеться про встановлення укриттів в основному у східних, центральних і південних областях.

У "Новій пошті" хочуть поставити укриття на кожні 50 метрів, щоб співробітники за секунди могли до них дістатися. 

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У компанії додали, що у 2022-2024 роках "Нова пошта побудувала і встановила 580 металевих і бетонних укриттів та інвестувала в них 400 млн грн.

Нагадаємо:

Група компаній Nova, якій належить і поштовий оператор "Нова пошта", створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі. 

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У травні внаслідок російського удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 15,5 тонн замовлень на майже 3 млн грн.

Економічна правда 

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