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"Нова пошта" створила компанію, яка займатиметься генерацією електроенергії

П'ятниця, 12 квітня 2024, 10:23 - Ігор Пилипів

Група компаній Nova, якій належить і поштовий оператор "Нова пошта", створила компанію Нова Енерджи, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі. 

Про це повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк у Facebook. 

Зазначається, що створена компанія також займатиметься генерування електроенергії за допомогою сонячних та газових енергетичних систем.

За його словами, коли росіяни почали знищувати енергоструктуру у кінці 22-го, бізнес, домогосподарства швидко зреагували та почали закуповувати генератори, акумулятори. 

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"Коли останнім часом РФ почала бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію Нова Енерджи, яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом", – написав Поперешнюк.

Він додав, що підприємці дуже швидко можуть створити потрібну для економіки потужності, якщо регуляції та заборони їм не заважатимуть.

Нагадаємо:

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"Нова пошта" (НП), що входить до групи компаній Nova, у 2023 році збільшила мережу в Україні на 23% - на 5 тис одиниць, до 27 тис.

Нова пошта електроенергія компанії
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