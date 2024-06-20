Количество мошенничеств при аренде жилья выросло почти на 900% - Booking

В компании по онлайн бронированию жилья Booking.com утверждают, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) количество мошенничеств выросло ориентировочно от 500 до 900%.

Об этом сообщает BBC.

Руководитель отдела интернет-безопасности компании Марни Вилкинг заявила, что за последние 18 месяцев количество мошенничеств выросло от 500 до 900%.

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"Конечно, мы сталкивались с фишингом, когда у людей обманом выманивали их финансовые данные, с самого начала существования электронной почты, но значительный рост начался после запуска ChatGPT", – прокомментировала Вилкинг.

Отмечается, что мошенники часто выбирают такие сайты, как Booking.com и Airbnb, поскольку они позволяют людям размещать информацию о собственном жилье.

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Мошенники имитируют настоящие объявления, причем ИИ делает их более сложными для выявления, поскольку он может генерировать реалистичные изображения и гораздо более точный текст, причем на нескольких языках.

Но искусственный интеллект также помогает бороться с данной проблемой.

"Мы создали модели искусственного интеллекта, чтобы выявлять такие объявления и либо блокировать их попадание на сайт, либо удалять еще до того, как они будут забронированы", – добавила г-жа Вилкинг.

Чтобы избежать обмана в компании советуют внимательно выбирать объявления, проверять правильность контактной информации, а также бронировать сразу пакетные туры.

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