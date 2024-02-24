Booking Holdings зазнала найбільшого падіння акцій з часів пандемії

Акції Booking Holdings падають на тлі невтішного прогнозу щодо туристичних бронювань

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання кількості заброньованих ночей у номерах, - становитиме від 4% до 6% у першому кварталі, повідомила компанія Booking під час телефонної конференції після свого звіту про прибутки в четвер.

За весь рік компанія очікує, що валове бронювання зросте "трохи швидше, ніж на 7%", оскільки це враховує негативний вплив валютних курсів і війни. Це порівняно з середньою оцінкою аналітиків на рівні 9,9%.

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У п'ятницю 23 лютого акції компанії впали на 10%, що стало найбільшим одноденним падінням з березня 2020 року.

Booking також ініціювала виплату квартальних дивідендів у розмірі 8,75 дол на акцію. Вони будуть виплачені 28 березня акціонерам, які були зареєстровані 8 березня, повідомили в компанії.

Змішані результати додають занепокоєння після того, як на початку цього місяця конкурент Expedia Group Inc. дала похмурий прогноз.

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Нагадаємо:

У 2023 році туристичний бізнес в Україні сплатив податкам понад 2,04 млрд грн, що на 32% більше, ніж у 2022 році та на 8% менше рівня 2021 року.