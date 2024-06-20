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В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел: есть пострадавший

Четверг, 20 июня 2024, 15:39 - Артур Крыжный

В Донецкой области во время ремонтов бригада энергетиков попала под вражеский обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой области во время выполнения работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков", - говорится в сообщении.

Один из энергетиков - 33-летний мастер - получил ранения. Пресс-служба сообщает, что он доставлен в больницу г. Константиновка, врачи оказывают необходимую помощь.

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Напомним:

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

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Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Экономическая правда.

война энергетика
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