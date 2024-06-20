В Киеве почти на два месяца частично ограничат движение на Северном мосту
Четверг, 20 июня 2024, 15:16 -
В Киеве с 21 июня до 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, в связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах в направлении с левого на правый берег Днепра.
Напомним:
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Тротуарная часть Воздухофлотского путепровода в Киеве обвалилась на проезжую часть улицы Жилянской и рельсы Борщаговского скоростного трамвая.
Глава департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор заявил, что причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна.
Экономическая правда.
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