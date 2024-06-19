Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС

Международное агентство по атомной энергии будет поддерживать строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС и считает эти намерения Украины своевременными.

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Мы будем это поддерживать. Это опять же то, что я обсуждал с министром Галущенко и с директором Энергоатома Котиным. Мы находимся в контакте с тем, как Агентство может поддержать эти планы", – сказал Гросси, комментируя намерения Украины по строительству новых блоков на Хмельницкой АЭС.

По его словам, в МАГАТЭ считают, что "это очень своевременные планы".

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"То есть продолжайте двигаться вперед, независимо от того, как будут развиваться события в Запорожье (вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС – ЭП)", – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

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Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".