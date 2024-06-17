Комитет Рады одобрил проект закона о строительстве блоков Хмельницкой АЭС

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании в понедельник одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (Х3/Х4).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для сооружения блоков на основе реактора ВВЭР-1000 предусмотрена закупка НАЭК "Энергоатом" ядерного топлива, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг у Westinghouse (США).

Строительство Х3/Х4 позволит увеличить годовое производство электроэнергии на 16,2 млрд кВт-ч, а отпуск - на 15,4 млрд кВт-ч.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, третий блок может быть подключен к сети через три года после начала работ по его достройке, четвертый - через четыре года.

Реклама:

Он уточнил, что финансирование строительства Х3/Х4 в основном планируется за счет кредитных средств, а также собственными средствами НАЭК.

В свою очередь глава НАЭК "Энергоатома" Петр Котин напомнил, что третий блок будут строить не с нуля, а оборудование для строительной части третьего блока готово на 80%.

"На сегодня практическая готовность для установки оборудования очень высокая. Как только будет подписан принятый вами закон, мы уже на следующий день сможем начать монтаж оборудования", - сказал он.

Реклама:

Котин уточнил, что в работах по сооружению блоков примет участие большое количество специалистов с оккупированной Запорожской АЭС, которые выехали с территории станции.

"До конца года, если все будет нормально с законом, мы планируем довести количество людей до 2 тыс. непосредственно на самом блоке, большинство из них будут с ЗАЭС", - отметил он.

Как сообщалось, в июле 2023 года парламент Болгарии делегировал министру энергетики страны провести переговоры с главой Минэнерго Украины о возможности продажи Киеву оборудования, которое предназначалось для АЭС "Белене". Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что строительство блоков №3-4 Хмельницкой АЭС добавит 2,2 ГВт в энергосистему с целью компенсации потерь энергетических мощностей из-за войны.

Напомним:

Напомним:

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в ночь с 7 на 8 июня должен был выйти в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Экономическая правда