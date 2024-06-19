Две категории ФЛП могут присоединиться к "клубу белого бизнеса" с налоговыми льготами: какие условия

Две катеоргии ФЛП могут стать участниками так называемого клуба "белого бизнеса", закон о котором Верховная Рада приняла 18 июня.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на финальную версию документа.

Так, ФЛП на общей системе налогообложения, чтобы присоединиться к "клубу", нужно выполнить три требования:

объем уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) должен быть не меньше, чем средняя нагрузка по отрасли за последний год;

налог на добавленную стоимость (НДС) также должен быть не меньше, чем средняя нагрузка по отрасли за год;

зарплата на предприятии должна быть выше средней по отрасли.

Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения третьей группы также нужно платить налоги и зарплату работникам выше, чем средние по отрасли. Дополнительное условие - объем дохода должен превышать 5 млн грн в год, отмечает издание.

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"Участники "клуба" будут получать различные преференции от налоговой. В частности, мораторий на документальные пеевирки и сокращение сроков для камеральных проверок, а также индивидуальные налоговые консультации и услуги комплаенс-менеджера", - говорится в сообщении.

При этом реестр "белого бизнеса" появится на сайте Налоговой через три месяца после вступления в силу закона - столько времени отвели на подготовку нормативно-правовых актов Кабмина и Налоговой.

Напомним:

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Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса".

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Верховная Рада одобрила правку к закону о так называемом "клубе белого бизнеса", который рекомендует ввести экономическое бронирование для предпринимателей, входящих в этот список.