"Укрнафта" и АРМА подписали акты приема передачи активов Glusco

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"Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписали акты приема передачи арестованных активов группы компаний Glusco.

Об этом сообщают пресс-службы "Укрнафты" и АРМА.

"Укрнафта" получает арестованные корпоративные права предприятий, недвижимое имущество в виде АЗК и земельных участков, нефтебаз и других активов.

Теперь компания сможет полноценно обеспечить стабильность работы сети Glusco и сопутствующей инфраструктуры, а также ее развитие, что позволит выполнить распоряжение Кабинета Министров Украины и договора управления с АРМА", - говорится в заявлении "Укрнафты".

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Отмечается, что в интересах государства АРМА и "Укрнафта" определились и изменили условия договора.

Так, государство будет получать не 85% чистой прибыли, а 90% (10% - вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить "Укрнафта" независимо от прибыли, увеличили с 5 до 7 млн грн.

Напомним:

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Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.

В сентябре 2023 года Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.

Экономическая правда