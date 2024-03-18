"Укрнафта" и АРМА подписали акты приема передачи активов Glusco
"Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписали акты приема передачи арестованных активов группы компаний Glusco.
Об этом сообщают пресс-службы "Укрнафты" и АРМА.
"Укрнафта" получает арестованные корпоративные права предприятий, недвижимое имущество в виде АЗК и земельных участков, нефтебаз и других активов.
Теперь компания сможет полноценно обеспечить стабильность работы сети Glusco и сопутствующей инфраструктуры, а также ее развитие, что позволит выполнить распоряжение Кабинета Министров Украины и договора управления с АРМА", - говорится в заявлении "Укрнафты".
Отмечается, что в интересах государства АРМА и "Укрнафта" определились и изменили условия договора.
Так, государство будет получать не 85% чистой прибыли, а 90% (10% - вознаграждение за управление). Гарантийный ежемесячный минимальный платеж, который будет платить "Укрнафта" независимо от прибыли, увеличили с 5 до 7 млн грн.
Напомним:
Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.
В сентябре 2023 года Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.
Экономическая правда