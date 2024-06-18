Напитки Coca-Cola можно найти на рынке РФ, а ее "дочка" все еще получает прибыль - Bloomberg

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Напитки бренда Coca-Cola Company до сих пор можно найти в супермаркетах по всей России, а доходы от продажи Coca-Cola в РФ просто перешли к ее дочерней компании Coca-Cola HBC.

Об этом сообщает Bloomberg.

После начала большой войны Coca-Cola Co. стала одной из первых корпораций, которая пообещала выйти из России. Компания попросила своих партнеров в России изъять товар из магазинов, прекратить поставки сиропа и прекратить производство.

Сообщается, что два года спустя характерный красный логотип Coke все еще легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей стране.

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А если принять во внимание новинку под названием "Добрый Кола", продаваемую в банках знакомого красного цвета и имеющую вкус, который мало кто сможет отличить от оригинала, — по некоторым показателям Coca-Cola остается ведущим производителем газированных напитков в России.

Это возможно потому, что компания Multon Partners, которая разливала кока-колу в стране, принадлежит отдельной лондонской компании Coca-Cola HBC, в которой американская материнская компания владеет 21% акций.

Когда после начала великой войны HBC прекратила производство колы, Multon выпустила "Добрую Колу". Она стала самой популярной газировкой в стране, занимая 13% рынка.

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"Прибыли от продажи Coca-Cola в России просто перешли к Coca-Cola HBC, которая получила долю рынка благодаря успеху "Доброй", – говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

Оригинальную колу же импортируют из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. После вторжения Россия приняла закон, позволяющий продавать брендированные товары без согласия владельца торговой марки. Благодаря этому импорту "Кока-Кола" стала газировкой № 3 в России, занимая 6% рынка.

Напомним:

В Coca-Cola заявили, что поданные заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав, в частности, из-за того, что третьи стороны во всем мире уже давно стремятся воспользоваться репутацией продуктов компании.

Компания PepsiCo в своей рекламной стратегии в Украине запретила упоминать о войне.