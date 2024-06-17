БЭБ предотвратили растрату на 18 миллионов при ремонте школы на Киевщине

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по капитальному ремонту школы.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как говорится в сообщении, должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение ремонта общеобразовательной школы.

При этом отпускные цены на отдельные строительные материалы, которые были указаны в смете, оказались значительно завышенными.

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Отмечается, что аналитики БЭБ направили соответствующее письмо с рекомендациями пересмотреть решение о закупке.

В результате заказчик принял во внимание рекомендации и принял решение о снижении стоимости закупки. Таким образом сотрудники БЭБ предотвратили растрату более 18 млн грн из местного бюджета.

Напомним:

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Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве в ходе мониторинга публичных закупок обнаружили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 95 млн грн.

Чиновники планировали потратить более 5,8 миллиона гривен на капитальный ремонт помещений для установки специального медицинского оборудования.