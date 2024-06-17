Посадовці розірвали угоду про ремонт лікарні з фірмою-новачком на 6 мільйонів

Посадовці планували витратити понад 5,8 мільйона гривень на капітальний ремонт приміщень задля встановлення спеціального медичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Бюро виявили, що переможець торгів не надав документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, зокрема наявності досвіду виконання аналогічних робіт.

Крім того, компанія була створена за місяць до участі в тендері.

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За рекомендацією співробітників Теруправління замовник скасував своє рішення про визнання компанії переможцем тендеру та відмінив закупівлю.

"Таким чином аналітики БЕБ упередили розтрату 5,8 мільйона гривень місцевого бюджету", - йдеться в повідомленні БЕБ.

Нагадаємо:

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Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у ході моніторингу публічних закупівель виявили тендер на будівництво протирадіаційного укриття вартістю понад 95 млн грн.

Економічна правда