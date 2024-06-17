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Япония предоставит 188 миллионов долларов бизнесу Украины: профинансирует передачу технологий

Понедельник, 17 июня 2024, 18:25 - Экономическая правда

Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долл по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Этот проект открывает возможности для бизнеса получить грант суммой до 10 млн долл, а общий бюджет проекта составляет 188 млн долл.

Отмечается, что основной целью проекта является поддержка восстановления зеленой промышленности и обеспечение долгосрочного устойчивого развития Украины. 

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Кроме этого он имеет целью социально-экономическое влияние и поддержку людей, пострадавших от войны.

План проекта включает передачу технологий, наращивание потенциала и совместное создание предприятий в ключевых отраслях промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Секторы, которые будут поддержаны в рамках проекта:

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  • Agro-tech, цепочки создания добавленной стоимости и управления водными ресурсами;
  • Производство из биомассы и неиспользованных продуктов и развитие циркулярной экономики;
  • Цифровая трансформация, активное использование информационных технологий, аналитики данных и искусственного интеллекта;
  • Устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;
  • Зеленый водород/аммиак;
  • Повышение производительности малых и средних предприятий и tech-решения в сфере smart-логистики;
  • Med-tech, телемедицина и медицинские услуги.

Напомним:

Украинские и японские компании подписали 23 меморандума об экономическом сотрудничестве накануне URC2024.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности: в течение 2024 года Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов.

Япония деньги технології предпринимательство
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