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Компанії з України та Японії уклали 23 меморандуми про економічну співпрацю 

Вівторок, 11 червня 2024, 09:21 - Анастасія Дячкіна

Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про економічну співпрацю напередодні URC2024. 

Про це повідомили у Міністерстві економіки України. 

Зокрема, Україна та Японія поглиблюватимуть співпрацю:

  • у відновленні інфраструктури та зеленому будівництві;
  • в енергетиці;
  • в агросекторі та модернізації сільськогосподарської техніки;
  • в розвитку безпілотників для потреб розмінування;
  • в фінансуванні будівництва доступного житла тощо.

Також Японія планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських спеціалістів. А японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.

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Нагадаємо: 

У перші місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України. Загалом у першому кварталі очікується, що допоможе сягне близько 2,2 млрд доларів.

Економічна правда 

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Японія економіка
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