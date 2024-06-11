Компанії з України та Японії уклали 23 меморандуми про економічну співпрацю
Вівторок, 11 червня 2024, 09:21 -
Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про економічну співпрацю напередодні URC2024.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Зокрема, Україна та Японія поглиблюватимуть співпрацю:
- у відновленні інфраструктури та зеленому будівництві;
- в енергетиці;
- в агросекторі та модернізації сільськогосподарської техніки;
- в розвитку безпілотників для потреб розмінування;
- в фінансуванні будівництва доступного житла тощо.
Також Японія планує впроваджувати новітні технології в Україні, проводити навчання та розвивати потенціал українських спеціалістів. А японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) ухвалила рішення відкрити свій офіс у Києві.
Реклама:
Нагадаємо:
У перші місяці 2024 року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України. Загалом у першому кварталі очікується, що допоможе сягне близько 2,2 млрд доларів.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: