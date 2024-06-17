Торговая война: Китай начинает собственное расследование против продуктов из ЕС

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Китай 17 июня начал расследование в отношении импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 8 июня Китайской ассоциацией животноводства была подана жалоба относительно искусственно заниженных цен на европейскую продукцию. В ней также была просьба начать антидемпинговое расследование в отношении некоторых европейских продуктов из свинины.

Вслед за ней также была подана жалоба относительно импорта молочных продуктов.

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В Европейской комиссии уже заявили, что не обеспокоены китайским расследованием. А также сообщили, что ЕС будет гарантировать соответствие расследования правилам Всемирной торговой организации.

Однако Испания, крупнейший экспортер свинины в Китай, призывает к переговорам, чтобы избежать тарифов на экспорт в Китай.

Сообщается, что на ЕС приходится более половины свинины, импортируемой Китаем в 2023 году на сумму около 6 млрд долл, из которых около четверти - из Испании.

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Нидерланды и Дания, которые занимают второе и третье места, в прошлом году экспортировали в Китай свинины на сумму 620 и 550 млн долл соответственно.

Министерство торговли Китая заявило, что расследование должно быть завершено до 17 июня 2025 года, но может быть продлено еще на шесть месяцев, если это потребуется.

Напомним:

Китай готов ввести тарифы до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США на фоне эскалации торговой напряженности.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.