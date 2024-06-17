Российский "АвтоВАЗ" собирается продавать свои автомобили в ОАЭ - РосСМИ

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Продажи автомобилей Lada российского "АвтоВАЗ" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начнутся уже в этом году.

Такой анонс сделал президент российского концерна Максим Соколов, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что машины будут представлены в дилерском центре, расположенном на центральной автомобильной улице в Дубае.

По словам Соколова, хозяин центра приезжал на завод в Тольятти и подписал дилерское соглашение. Сейчас проводится закупка тестовой партии и сертификация машин для рынка ОАЭ, что займет немало времени.

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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, "вернулся государству".

Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.

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Экономическая правда.