АвтоВАЗ не справился: бывший завод Nissan в России снова передали государству
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, "вернулся государству".
Об этом сообщил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин, передает российское издание РБК.
"Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022 года, 2023-го, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная заводская единица", - сообщил он.
По данным источника РБК, близкого к российскому производителю, завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института НАМИ. НАМИ в 2022 году и выкупил завод у Nissan за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет
Три собеседника РБК на авторынке отмечают, что смена собственника завода необходима для избежания санкционных рисков.
Один из источников рассказал, что АвтоВАЗ "с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску". В дальнейшем завод либо останется в госсобственности и на площадке организуют контрактную сборку для Chery, либо НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление.
Напоминаем:
Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.