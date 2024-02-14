АвтоВАЗ не справился: бывший завод Nissan в России снова передали государству

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, "вернулся государству".

Об этом сообщил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин, передает российское издание РБК.

"Санкт-Петербург, который пришел к нам в конце 2022 года, 2023-го, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная заводская единица", - сообщил он.

По данным источника РБК, близкого к российскому производителю, завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института НАМИ. НАМИ в 2022 году и выкупил завод у Nissan за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет

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Три собеседника РБК на авторынке отмечают, что смена собственника завода необходима для избежания санкционных рисков.

Один из источников рассказал, что АвтоВАЗ "с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску". В дальнейшем завод либо останется в госсобственности и на площадке организуют контрактную сборку для Chery, либо НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление.

Напоминаем:

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Автозавод "Тойота Мотор" японского автопроизводителя Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом выкупило Федеральное государственного унитарное предприятие РФ "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ.