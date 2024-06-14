Сума державної допомоги бізнесам ветеранів сягнула 313 мільйонів

Сумарна державна підтримка розвитку бізнесу ветеранів та членів їхніх сімей збільшилась до 313 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

684 переможці ветеранської частини грантової програми "Власна справа" отримають грантів на більше ніж 313 млн грн.

Зазначається, що по завершенню визначення переможців десятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів - їх виявилось 38. Вони отримають від держави близько 21 млн грн на започаткування або розвиток власного бізнесу.

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Серед 38 переможців десятої цього року хвилі подачі заяв на гранти 21 учасник бойових дій та 17 членів родин ветеранів.

Троє переможців отримали грант на 250 тисяч гривень, 29 - до 500 тис. грн, ще шестеро - до 1 млн грн.

Заявки на отримання гранту подавались через портал Дія разом з бізнес-планом.

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Нагадаємо:

Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" оголошує про початок приймання грантових заявок для збільшення фінансування малого та середнього бізнесу України. Загальна сума програми складає 25 млн доларів.

У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% - для малих та середніх підприємств.