На следующей неделе ситуация в энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой "Укрэнерго"

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой.

Об этом он сказал в эфире УП.Live.

Кудрицкий подчеркнул, что избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов: прогнозируемый рост энергопотребления из-за возвращения жары и вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС.

"Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня - еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано именно с ремонтной кампанией", - заявил он.

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"И часто люди, когда слышат „ремонтная кампания", у них возникают вопросы: нельзя ли эти ремонты перенести, можно ли эти ремонты отложить, отменить?

Дело в том, что эта ремонтная кампания, она, по сути, является кампанией по перегрузке топлива, во время которой осуществляются ремонты. Поэтому, поскольку топливо имеет способность вырабатывать энергию только определенное время, и когда оно выгорает - его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Это можно отсрочить на несколько дней, или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", - пояснил Кудрицкий.

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Напомним:

В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.

Если Россия продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Экономическая правда