Сумма государственной помощи бизнесам ветеранов достигла 313 миллионов

Суммарная государственная поддержка развития бизнеса ветеранов и членов их семей увеличилась до 313 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

684 победителя ветеранской части грантовой программы "Собственное дело" получат грантов на более чем 313 млн грн.

Отмечается, что по завершению определения победителей десятой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов - их оказалось 38. Они получат от государства около 21 млн грн на открытие или развитие собственного бизнеса.

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Среди 38 победителей десятой в этом году волны подачи заявлений на гранты 21 участник боевых действий и 17 членов семей ветеранов.

Трое победителей получили грант на 250 тысяч гривен, 29 - до 500 тыс. грн, еще шестеро - до 1 млн грн.

Заявки на получение гранта подавались через портал Дія вместе с бизнес-планом.

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Напомним:

Проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" объявляет о начале приема грантовых заявок для увеличения финансирования малого и среднего бизнеса Украины. Общая сумма программы составляет 25 млн долларов.

В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.