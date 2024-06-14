Украинцы покупают все больше китайских авто: какие модели самые популярные
В мае украинцы приобрели 931 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.
Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); б/у - 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 79%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;
- HONDA M-NV – 72 ед.;
- NISSAN Ariya – 58 ед.;
- BYD Song Plus – 48 ед.;
- CHERY Tiggo 4 Pro – 35 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 41 ед;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 20 ед;
- BUICK Envision – 15 ед.;
- POLESTAR 2 – 12 ед.;
- GEELY Emgrand 7 – 12 ед.
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Напомним:
В мае украинский автопарк пополнили 4 113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что по отношению к маю прошлого года больше на 68%.