Украинцы покупают все больше китайских авто: какие модели самые популярные

В мае украинцы приобрели 931 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); б/у - 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;

HONDA M-NV – 72 ед.;

NISSAN Ariya – 58 ед.;

BYD Song Plus – 48 ед.;

CHERY Tiggo 4 Pro – 35 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

VOLKSWAGEN ID.4 - 41 ед;

VOLKSWAGEN ID.6 - 20 ед;

BUICK Envision – 15 ед.;

POLESTAR 2 – 12 ед.;

GEELY Emgrand 7 – 12 ед.

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Напомним:

В мае украинский автопарк пополнили 4 113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что по отношению к маю прошлого года больше на 68%.