Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Украинцы покупают все больше китайских авто: какие модели самые популярные

Пятница, 14 июня 2024, 09:15 - Анастасия Дячкина

В мае украинцы приобрели 931 легковой автомобиль, ввезенный из Китая. Это на 8% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества: новых – 697 ед. (+16%); б/у - 234 ед. (-10%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 79%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Реклама:
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;
  • HONDA M-NV – 72 ед.;
  • NISSAN Ariya – 58 ед.;
  • BYD Song Plus – 48 ед.;
  • CHERY Tiggo 4 Pro – 35 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  • VOLKSWAGEN ID.4 - 41 ед;
  • VOLKSWAGEN ID.6 - 20 ед;
  • BUICK Envision – 15 ед.;
  • POLESTAR 2 – 12 ед.;
  • GEELY Emgrand 7 – 12 ед.

Читайте также: Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?

Реклама:

Напомним:

В мае украинский автопарк пополнили 4 113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что по отношению к маю прошлого года больше на 68%.

авто электромобиль Китай автомобильный рынок
Реклама:
Материалы по теме
Китай призывает ЕС изменить "ложное направление" тарифов на электромобили 13 июня 2024, 10:08
На Тернопольщине из-за непогоды разрушен мост, который ремонтируют  12 июня 2024, 13:20
Volvo отзывает более 70 тысяч новых электрокаров EX30 из-за программного сбоя 10 июня 2024, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте