Все разделы
Укр / Рус

Самые популярные электромобили мая: какие авто пользовались спросом среди украинцев

Пятница, 7 июня 2024, 09:56 - Артур Крыжный

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что относительно мая прошлого года больше на 68%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3378 шт.).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Реклама:
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;
  • HONDA M-NV - 72 ед;
  • NISSAN Ariya - 58 ед;
  • BYD Song Plus - 45 ед;
  • ZEEKR 001 - 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf - 492 ед;
  • TESLA Model 3 - 404 ед;
  • TESLA Model Y - 335 ед;
  • VOLKSWAGEN е-Golf - 212 ед;
  • HYUNDAI Kona - 210 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Економічна правда.

Реклама:
авто УкрАвто автопром спрос Украина
Реклама:
Материалы по теме
В мае украинцы зарегистрировали на 26% больше подержанных авто: что выбирали чаще всего 6 июня 2024, 09:48
От системы "Шлях" отключили еще 7 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину 4 июня 2024, 19:18
В Украине заметно увеличилась доля гибридных автомобилей: кто лидер 4 июня 2024, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте