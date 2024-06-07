Самые популярные электромобили мая: какие авто пользовались спросом среди украинцев

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что относительно мая прошлого года больше на 68%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16%, против 23% в прошлом году. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4025 шт. (новых - 647 шт., подержанных - 3378 шт.).

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

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VOLKSWAGEN ID.4 - 110 ед;

HONDA M-NV - 72 ед;

NISSAN Ariya - 58 ед;

BYD Song Plus - 45 ед;

ZEEKR 001 - 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf - 492 ед;

TESLA Model 3 - 404 ед;

TESLA Model Y - 335 ед;

VOLKSWAGEN е-Golf - 212 ед;

HYUNDAI Kona - 210 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

Економічна правда.

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