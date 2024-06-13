Украина в июне может получить $4,1 миллиарда от МВФ и ЕС – НБУ
В Нацбанке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд долларов от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.
Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.
По его словам, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи.
"В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление 2,2 млрд долларов США от МВФ дополнительно к 1,9 млрд евро от ЕС", - сказал Пышный.
Он также напомнил, что бюджетные потребности в мае - первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы.
Напомним:
Миссия МВФ и представители Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), который поможет привлечь около 2,2 млрд долларов уже в июне.
Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.
Экономическая правда