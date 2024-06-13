Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Украина в июне может получить $4,1 миллиарда от МВФ и ЕС – НБУ

Четверг, 13 июня 2024, 18:49 - Алексей Павлыш

В Нацбанке рассчитывают, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд долларов от МВФ и 1,9 млрд евро от ЕС.

Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи.

"В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление 2,2 млрд долларов США от МВФ дополнительно к 1,9 млрд евро от ЕС", - сказал Пышный.

Реклама:

Он также напомнил, что бюджетные потребности в мае - первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы.

Напомним:

Миссия МВФ и представители Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), который поможет привлечь около 2,2 млрд долларов уже в июне.

Реклама:

Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

Экономическая правда

МВФ ЕС деньги Украина
Реклама:
Материалы по теме
В МВФ призвали США уменьшить государственный долг 9 июня 2024, 10:30
Украина и МВФ начали переговоры о новом транше финансирования 27 мая 2024, 12:56
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: новый пересмотр программы позволит привлечь $2,2 миллиарда 23 мая 2024, 18:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте