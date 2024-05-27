Украина и МВФ начали переговоры о новом транше финансирования

Миссия МВФ и представители Украины начали переговоры по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF), который поможет привлечь около 2,2 млрд долларов уже в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Целью миссии МВФ является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Встречи проходят в Варшаве и в онлайн формате.

Со стороны Украины участие в открытии миссии принял министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы удачно прошли уже три просмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша объемом около 2,2 млрд долларов, в результате успешного четвертого пересмотра, уже в июне", – отметил Марченко.

По словам министра, Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, экономического восстановления и постепенной евроинтеграции Украины.

От Украины во встречах также принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

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