"Дочки" китайских банков в РФ приостановили расчеты в долларах и евро после санкций против Мосбиржи

Присутствующие в России "дочки" китайских банков прекратили внешнеторговые расчеты в долларах и евро после санкций США в отношении Московской биржи, и будут наращивать расчеты в национальных валютах, в рублях и юанях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в китайских банках.

Накануне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

"У тех китайских банков, которые присутствуют в России вопреки всему, у них была возможность через Мосбиржу проводить расчеты в долларах и в евро. И они проводили платежи в сторону своего китайского банка... Была возможность расчетов в долларах и в евро через китайские банки. Вот сегодня мы получили в 10 часов утра информацию от них, что они пока приостановили расчеты в этих валютах, потому что биржа закрыла эти торги", - рассказал собеседник агентства.

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"Поэтому, скорее всего, будут наращиваться расчеты в национальных валютах, в рублях и юанях. Китайские предприятия, которые продолжают работать с Россией, многие уже перешли на расчеты в национальных валютах.

Доллары и евро нужны были в основном гонконгским компаниям. Сейчас, получается, и гонконгские доллары перестали использоваться, и сингапурские доллары, американские доллары и евро. Остается юань", - добавил собеседник.

Напомним:

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Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

Экономическая правда