Китай призывает ЕС изменить "ложное направление" тарифов на электромобили

Пекин надеется, что Европейский Союз пересмотрит тарифы на китайские электромобили и прекратит движение в "ложном направлении", чтобы защитить свою автомобильную промышленность от конкуренции.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Китая Синьхуа.

Реакция Китая и других участников спора, включая европейских и китайских производителей автомобилей, указывает на очевидную оппозицию к решению ЕС и стремление деэскалировать ситуацию.

Инсайдеры отрасли говорят, что и Европа, и Китай имеют причины желать заключить соглашение в ближайшие месяцы во избежание дополнительных миллиардов долларов новых расходов для китайских производителей электромобилей, поскольку процесс ЕС разрешает пересмотр.

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Китай заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов после того, как Европейская комиссия накануне объявила о введении дополнительных пошлин до 38,1% на импортируемые китайские электромобили с июля.

"Есть надежда, что ЕС серьезно переосмыслит и прекратит движение в неправильном направлении", – говорится в сообщении Синьхуа.

Пекин отверг аргументы ЕС и США о том, что китайская отрасль электромобилей работает с избытком мощностей, что грозит зарубежным автопроизводителям из-за субсидированного экспорта. Отмечается, что тарифы замедлят распространение электромобилей, поставят под угрозу достижение целей изменения климата и повысят расходы для потребителей.

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Этот шаг ЕС был сделан менее чем через месяц после того, как Вашингтон обнародовал планы увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.

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Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?

Напомним:

Президент США Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.