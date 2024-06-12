Стабилизационные отключения начнутся еще на два часа позже

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По обновленной информации, стабилизационные отключения продлятся сегодня с 19:00 до 23:00, а не с 17:00, как было анонсировано ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", графики будут применяться с 19:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

При изменении обстоятельств энергетики сообщат дополнительно.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме позволяет задействовать графики отключений на два часа позже - с 17:00 до 23:00.

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В "Укрэнерго" отметили, что причиной пересмотра графиков отключения является обесточивание значительного количества потребителей из-за непогоды.

"Укрэнерго" прогнозировало, что время действия отключений 12 июня будет с 15:00 до 23:00.

Экономическая правда.