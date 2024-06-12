Супермаркеты в 2023 году заработали в онлайне вдвое меньше довоенного уровня - исследование

В 2023 году доход супермаркетов в онлайне зафиксирован на уровне 354 млн долл, что в 2.2 раза меньше, чем в довоенном 2021 году (753,90 млн долл).

Об этом свидетельствуют данные агентства Webpromo.

"Лидеры рынка в категории еда в Украине - "Сильпо", "Auchan Украина", Fozzy Cash & Carry и "Metro Украина" привлекли около 37 млн посещений в 2023 году.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество запросов в категории продовольственного ритейла увеличилось на 21% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. При этом с показателем в 54% преобладают запросы на украинском языке.

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Основная аудитория в онлайне - 25-54 лет (44%), наименьшая - 15-24 года (9,4%). Еще более 20% спроса приходится на аудиторию 56+.

Люди в возрасте 25-34 лет чаще всего посещают сайт "Сильпо", в возрасте 35-44 лет - "Auchan Украина". Аудитория 45-54 лет предпочитает сайты Fozzy Cash & Carry и "Metro Украина".

Аналитики Webpromo говорят, что о восстановлении рынка свидетельствует и динамика конкуренции. Ведь в 2023 фиксируется исторически самый высокий уровень активности рекламодателей по категории.

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В исследовании прогнозируют, что полное восстановление доходности отрасли онлайн торговли едой ожидается в 2025 году.

Напомним:

В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла меняют систему работы с продуктами, которые требуют холодильного оборудования.

Опендатабот создал рейтинг крупнейших работодателей Украины, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно должны подавать в Госстат.