Укрзалізниця та АТБ: рейтинг найбільших роботодавців у регіонах України 

Опендатабот створив рейтинг найбільших роботодавців України, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку мають подавати до Держстату.

Такі дані наводить платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі", - йдеться в повідомленні.

У столиці найбільшим роботодавцем стала Укрзалізниці, яка мала у 2023 році понад 187 тисяч працівників. Навіть попри те, що від початку повномасштабного вторгнення компанія скоротила кількість своїх працівників майже на 11%, в Укрзалізниці все ще працевлаштовано найбільшу кількість українців.

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"Зменшення кількості співробітників пов’язане з кількома чинниками. Серед них тимчасова окупація територій, де діяльність компанії наразі призупинена, вимушена міграція та мобілізація співробітників. Близько 10,2 тисяч залізничників нині перебувають у лавах ЗСУ" — коментує HR-директорка Укрзалізниці Олена Гавура.

На Дніпропетровщині найбільшим роботодавцем став АТБ-МАРКЕТ — 44 094 співробітника.

Через окупацію територій, на яких працювали магазини, міграцію населення, оптимізацію процесів в компанії та інші фактори АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року. Попри це АТБ залишається одним із найбільших роботодавців не лише Дніпропетровщини, а й України в цілому.

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Мережа супермаркетів Фора стала лідером на Київщині: нині у компанії працює 8,8 тисяч співробітників.

На Вінниччині топовою компанію за кількістю співробітників стала "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" — 6,3 тисячі працівників.

Компанія "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" стала лідером на Донеччині. Підприємство одне з небагатьох, кому вдалось після початку повномасштабного вторгнення зберегти кількість співробітників. У 2023 році у компанії працювало більше 5,8 тисяч працівників.

На Волині лідером став ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" із 5,6 тисячами співробітників.

У Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ "МОТОР СІЧ" з 14,5 тисячами робітників.

На Полтавщині лідирує ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мережа магазинів Аврора). Компанія має майже 12 тисяч співробітників.

ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" є найбільшим роботодавцем на Львівщині. У компанії працюють 6,4 тисячі співробітників.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА". Компанія має 4 тисячі робітників.

Аграрна компанія "НІБУЛОН" стала лідером у Миколаївській області — 3,7 тисячі працівників минулоріч.

На Житомирщині лідирує ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (Мережа АЗК UPG) — 3,3 тисячі персоналу.

Завод "ФЛЕКСТРОНІКС ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює трохи більше 3 тисяч працівників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями низці областей України: у Черкаській (ПАТ "Черкасиобленерго"), Сумській (АТ "Сумиобленерго"), Івано-Франківській (АТ "Прикарпаттяобленерго"), Хмельницькій (АТ "Хмельницькобленерго"), Чернігівській (АТ "Чернігівобленерго"), Кіровоградській (ПРАТ "Кіровоградобленерго"), Харківській (АТ "Харківобленерго"), Херсонській (АТ "Херсонобленерго") та Одеській (АТ "ДТЕК Одеські електромережі") областях.

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають: ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" у Рівненській області — 1,8 тисяч працівників та ТОВ "РОМА" у Чернівецькій — 959 співробітників.

Нагадаємо:

У 2024 році понад 43 тисячі ФОПів в Україні зареєстрували жінки. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року.

Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю.

Економічна правда