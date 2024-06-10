Супермаркети змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках

В умовах стабілізаційних й екстрених відключень електроенергії українські мережі продуктового ритейлу змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

Про це свідчить опитування ритейлерів, яке провело агентство "Інтерфакс-Україна".

В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізовано для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшено асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

"Таким чином ми дотримуємося стандарту забезпечення виключно свіжими продуктами харчування для клієнтів мережі", - розповіли в Auchan.

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У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій.

"Щодо збільшення частоти доставок різкого стрибка поки що не відстежуємо, поки що в нас органічне зростання", - повідомила заступник директора з операційної діяльності Varus Світлана Карпенко

Оптимізували асортимент і в NOVUS.

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"Ми збільшуємо частоту поставок, щоб доставляти продукцію частіше і в меншій кількості. Також регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості й скорочуємо строки реалізації продукції, навіть упакованої у вакуум або газомодифікованому середовищі", - сказала PR-менеджер NOVUS Христина Івченко.

У "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання вдалися до скорочення кількості певних категорій - молочних товарів, морозива та готової їжі.

"У разі зміни ситуації ми готові до ухвалення швидких рішень, можемо оперативно коригувати поставки товарів і логістичні процеси. Наприклад, "КОЛО" часто представлені в нових житлових комплексах, де викликом стала відсутність водопостачання внаслідок відключення світла. Нашою відповіддю на цю локальну проблему стало збільшення запасів води і в магазинах, і на розподільчих центрах", - повідомили в компанії.

Економічна правда