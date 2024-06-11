Ситуация с равномерным распределением ограничений света по регионам улучшается – Yasno

Ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам улучшается, поскольку 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть более 3 часов, тогда как неделю назад в понедельник - почти 8 часов.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил, что в среду, 12 июня, графики отключений будут работать с 15:00 до 23:00.

"До 15:00 и после 23:00 свет должен быть", - добавил он.

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Напомним:

12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

Причиной в Укрэнерго назвали рост энергопотребления из-за жары.

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Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработал в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.

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Экономическая правда