Ситуация с равномерным распределением ограничений света по регионам улучшается – Yasno
Ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам улучшается, поскольку 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть более 3 часов, тогда как неделю назад в понедельник - почти 8 часов.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
Он напомнил, что в среду, 12 июня, графики отключений будут работать с 15:00 до 23:00.
"До 15:00 и после 23:00 свет должен быть", - добавил он.
Напомним:
12 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.
Причиной в Укрэнерго назвали рост энергопотребления из-за жары.
Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработал в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
Читайте также: Сколько еще будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии
Экономическая правда