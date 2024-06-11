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В среду, 12 июня, графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00

Вторник, 11 июня 2024, 18:07 - Виктор Волокита
 

Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Причиной в Укрэнерго назвали рост энергопотребления из-за жары. 

Напомним:

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Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. 

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, школы и университеты также не будут использовать кондиционеры и наружное освещение.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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