В среду, 12 июня, графики отключений света будут действовать с 15:00 до 23:00
Завтра, 12 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 15:00 до 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Причиной в Укрэнерго назвали рост энергопотребления из-за жары.
Напомним:
Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, школы и университеты также не будут использовать кондиционеры и наружное освещение.
Экономическая правда