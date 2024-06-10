Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Полиция разоблачила подпольный завод, который производил до 40 тысяч пачек сигарет в сутки

Понедельник, 10 июня 2024, 19:29 - Экономическая правда

На территории промышленных баз в Броварах Киевской области работники полиции разоблачили подпольное производство сигарет, мощности которого позволяли изготавливать 40 000 пачек в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что работники департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции обезвредили подпольное производство табачной продукции.

Для этого помещение, находящееся в броварской промзоне, оборудовали производственной линией, завезли сырье, тару и прочее. По оценке, стоимость оборудования достигает более миллиона гривен.  

Реклама:

Уточняется, что к его организации причастны жители столичного региона и Ивано-Франковской области. Готовую продукцию сбывали по всей территории Украины по почте, а заказы принимали через телеграмм-канал.

Реклама:

7 июня работники полиции провели санкционированные обыски по местам осуществления незаконной деятельности и проживания фигурантов, по результатам которых изъято:

  • линию полного цикла для производства табачных изделий;
  • почти 700 кг измельченного табака;
  • 1335 единиц сигарет насыпью;
  • 2166 коробок для фасовки табачных изделий;
  • рулоны бумаги для изготовления сигарет.

Общая стоимость изъятого достигает 2 млн гривен.

Напомним:

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

табак табачные изделия
Реклама:
Материалы по теме
У контрабандиста из Луцка изъяли 60 тысяч электронных сигарет на 26 миллионов  7 июня 2024, 12:12
Темная лошадка нелегального табачного рынка 4 июня 2024, 19:27
Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты 4 июня 2024, 15:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте