Полиция разоблачила подпольный завод, который производил до 40 тысяч пачек сигарет в сутки
На территории промышленных баз в Броварах Киевской области работники полиции разоблачили подпольное производство сигарет, мощности которого позволяли изготавливать 40 000 пачек в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что работники департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции обезвредили подпольное производство табачной продукции.
Для этого помещение, находящееся в броварской промзоне, оборудовали производственной линией, завезли сырье, тару и прочее. По оценке, стоимость оборудования достигает более миллиона гривен.
Уточняется, что к его организации причастны жители столичного региона и Ивано-Франковской области. Готовую продукцию сбывали по всей территории Украины по почте, а заказы принимали через телеграмм-канал.
7 июня работники полиции провели санкционированные обыски по местам осуществления незаконной деятельности и проживания фигурантов, по результатам которых изъято:
- линию полного цикла для производства табачных изделий;
- почти 700 кг измельченного табака;
- 1335 единиц сигарет насыпью;
- 2166 коробок для фасовки табачных изделий;
- рулоны бумаги для изготовления сигарет.
Общая стоимость изъятого достигает 2 млн гривен.
Напомним:
Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.