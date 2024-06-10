Полиция разоблачила подпольный завод, который производил до 40 тысяч пачек сигарет в сутки

На территории промышленных баз в Броварах Киевской области работники полиции разоблачили подпольное производство сигарет, мощности которого позволяли изготавливать 40 000 пачек в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что работники департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции обезвредили подпольное производство табачной продукции.

Для этого помещение, находящееся в броварской промзоне, оборудовали производственной линией, завезли сырье, тару и прочее. По оценке, стоимость оборудования достигает более миллиона гривен.

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Уточняется, что к его организации причастны жители столичного региона и Ивано-Франковской области. Готовую продукцию сбывали по всей территории Украины по почте, а заказы принимали через телеграмм-канал.

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7 июня работники полиции провели санкционированные обыски по местам осуществления незаконной деятельности и проживания фигурантов, по результатам которых изъято:

линию полного цикла для производства табачных изделий;

почти 700 кг измельченного табака;

1335 единиц сигарет насыпью;

2166 коробок для фасовки табачных изделий;

рулоны бумаги для изготовления сигарет.

Общая стоимость изъятого достигает 2 млн гривен.

Напомним:

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.