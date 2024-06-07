У контрабандиста з Луцька вилучили 60 тисяч електронних сигарет на 26 мільйонів 

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру волинянину, який займався контрабандою та незаконною реалізацією підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як повідомляється, в ході слідства встановлено, що житель міста Луцька організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку.

Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою.

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Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.

Детективи БЕБ провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили.

Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн.

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Як зазначили у пресслужбі, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

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Економічна правда