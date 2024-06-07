У контрабандиста з Луцька вилучили 60 тисяч електронних сигарет на 26 мільйонів
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру волинянину, який займався контрабандою та незаконною реалізацією підакцизних товарів.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як повідомляється, в ході слідства встановлено, що житель міста Луцька організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку.
Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою.
Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.
Детективи БЕБ провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили.
Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн.
Як зазначили у пресслужбі, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо:
У торгівця контрафактним тютюном для кальяну конфіскували товар на мільйон.
Економічна правда