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У контрабандиста з Луцька вилучили 60 тисяч електронних сигарет на 26 мільйонів 

П'ятниця, 7 червня 2024, 12:12 - Віктор Волокіта
 

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру волинянину, який займався контрабандою та незаконною реалізацією підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

Як повідомляється, в ході слідства встановлено, що житель міста Луцька організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку. 

Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою. 

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Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.

Детективи БЕБ провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили. 

Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн. 

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Як зазначили у пресслужбі, досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. 

Нагадаємо:

У торгівця контрафактним тютюном для кальяну конфіскували товар на мільйон. 

Економічна правда

контрабанда тютюн
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Економічна правда
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