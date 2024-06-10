В Харькове ввели аварийные отключения света

Из-за технических осложнений в магистральных сетях, "Укрэнерго" применяет аварийные отключения для всех потребителей в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 10 июня, "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем отключений незначительный, а причиной являются технические осложнения в магистральной сети.

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В то же время возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним:

В ночь на 10 июня на Сумщине выключался объект энергетической инфраструктуры, из-за чего обесточивались потребители города Сумы. В регионе ввели аварийные отключения.

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Утром 10 июня российская армия обстреляла Никополь и Мировскую общину Днепропетровской области.

Экономическая правда.